Пожар произошел рядом с Дзержинской ТЭЦ
Деревянные бытовки загорелись рядом с битумным хранилищем, расположенным около ТЭЦ в подмосковном Дзержинском. Площадь пожара составляет 166 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Возгорание началось на территории промышленной зоны в Денисьевском проезде.
— К ликвидации привлечены 30 человек и девять единиц техники, — указано в сообщении ведомства.
Согласно информации МЧС, информации о пострадавших в происшествии не поступало. В пресс-службе «Мосэнерго» проинформировали о том, что произошедшее в Дзержинском возгорание не угрожает работе расположенной рядом ТЭЦ. Кроме того, пожар не имеет отношения к ней или газопроводам, расположенным на ее территории, передает агентство городских новостей «Москва».
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