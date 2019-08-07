Ученые обнаружили черную дыру рекордной массы
Японские астрономы во время проведения исследований обнаружили черную дыру, масса которой превышает массу Солнца в 40 миллиардов раз. Ее расположение было определено: она находится в гигантской эллиптической галактике Holmberg 15A, удаленной от Земли на 700 миллионов световых лет.
Известно, что эта черная дыра является рекордной по массе среди всех, что были обнаружены на данный момент.
По расчетам астрологов, как передает издание Science Alert, расстояние от центра объекта до горизонта событий равно 790 астрономическим единицам. Напомним, что одна астрономическая единица — это расстояние от Солнца до Земли.
Ученые провели моделирование, и его результаты показали следующее: обнаруженная черная дыра появилась после столкновения двух молодых галактик, в ядрах которых было небольшое количество звезд.
Читайте также: Ученые обнаружили инородное небесное тело в Млечном пути