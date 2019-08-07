Цена нефти марки Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель
Нефть марки Brent впервые с 4 января 2019 года опустилась ниже 56 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.27 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 4,8 процента — до 56,1 доллара за баррель.
Управление энергетической информации в Соединенных штатах Америки в среду, 7 августа, опубликовало еженедельные данные по запасам нефти в стране. Согласно их данным, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,5 процента, до 438,9 миллиона баррелей, сообщает РИА Новости.
Давление на цены оказывает также внешнеторговая напряженность между США и Китаем, из-за которой у инвесторов появились опасения по поводу снижения спроса на нефть.
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