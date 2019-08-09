Генетики нашли новую причину умственной отсталости
Специалисты Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова выявили мутацию в гене AFF3, способную вызвать развитие умственной отсталости.
Как рассказала научный сотрудник лаборатории редактирования генома Ольга Левченко, подобные мутации возникают на разных стадиях формирования и развития эмбриона. При этом зависимости от образа жизни или вредных привычек родителей нет — обычно речь идет о случайных мутациях, оказать влияние на которые невозможно.
Эксперт уточняет, что ряд мутаций такого рода отсутствуют у родителей — соответственно, «опечатка» в геноме возникла после зачатия, во время внутриутробного развития будущего малыша.
Уникальность открытия в том, что прежде пресловутый участок в гене AFF3 отождествляли только с лейкемией, не связывая с развитием умственных отклонений, сообщает РИА Новости.
Ранее врач рассказал о первых признаках самых распространенных психических расстройств.
Читайте также: Психиатр рассказал, от каких расстройств страдают россияне