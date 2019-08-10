Экстрасенс высказала свое мнение о разрыве Наргиз с Фадеевым

Экстрасенс Николь Кузнецова заявила, что не стоит слишком сгущать краски, ведь в творческом расставании певицы Наргиз с продюсером Максимом Фадеевым есть и положительные моменты.

По ее словам, эту ситуацию нельзя называть конфликтом. Ведь «их связывает не брак», а просто деловые отношения.

— Сначала творческие пути пересекаются – потом расходятся, и это не должно становиться темой для взаимных обвинений, а уж тем более проклятий, — поясняет Кузнецова.

Также по словам экстрасенса от разрыва могут выиграть обе стороны. Наргиз получит новые стимулы для своего творчества, а Фадеев займется раскруткой новых звезд.

Кроме того, певица может получить душевное равновесие. А это, уверена Кузнецова, намного важнее любых денег и концертов, сообщает Телепрограмма.

Напоминаем, что ранее Наргиз сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA. В этом письме певицу поставили в известность о расторжении контракта. После этого появилась информация об отмене концертов Наргиз.

Недавно ассистент Фадеева подробнее рассказала о конфликте певицы и продюсера.

Читайте также: Достучаться до Фадеева: Наргиз хочет поговорить