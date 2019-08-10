Достучаться до Фадеева: Наргиз хочет поговорить

PR-менеджер Наргиз Леся Дудко дала «Вечерней Москве» эксклюзивный комментарий о том, как складывается ситуация между певицей и продюсером Максимом Фадеевым. По словам Дудко, юристы пытаются организовать личную встречу, чтобы расставить все точки над i и договориться о дальнейших действиях.

— Война никому не нужна. Наргиз готова к переговорам. За два дня со стороны лейбла «Малфа» появились комментарии, которые, как мы считаем, не соответствуют действительности. Нам пытаются вменить то, что Наргиз, якобы, не выходила на связь. Мы имеем доказательства обратного: смс, письма, исходящие звонки в адрес «Малфы» на протяжении нескольких дней и за день до концерта, — отмечает пиарщик певицы.

По словам Дудко, для коллектива стала новостью отмена концерта в Воронеже, о которой сообщили организаторы. Они получили соответствующее письмо от «Малфы» (продюсерский центр Максима Фадеева).

— У нас есть исходящие звонки в этот день в адрес руководства «Малфы», также переписка, которая свидетельствует о том, что нас лично об этом не предупреждают, более того, с нами не хотят общаться. Позже письма об отмене концертов от лейбла получили и организаторы из других городов. Сегодня нам стало известно о том, что якобы «Малфа» попросила организаторов концерта в Воронеже специально поехать на вокзал и снять видео того, что Наргиз не приехала. Для чего это было сделано? Если бы не звонок от организаторов об отмене концерта, коллектив бы вылетел самолетом в день концерта в Воронеж, — указывает представитель певицы.

Как пояснила Дудко, отношения Наргиз и «Малфы» перешли в юридическую плоскость, но если руководство все-таки выйдет на контакт и согласится на встречу, эти разногласия будет проще решить.

— Наргиз заинтересована в том, чтобы расторгнуть контракт. Ни о чем другом речи быть не может. Тур мы пытаемся сохранить. Мы заинтересованы выступить перед поклонниками, но не под лейблом «Малфы», — резюмировала Дудко.

Напомним, ранее Наргиз сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра, в котором ее уведомили о расторжении с ней контракта, а 8 августа она узнала от организаторов ее концертов, что все выступления отменяются. Позднее Фадеев в завуалированной форме, не называя имен, ответил на претензии Наргиз и показал, как ищет гармонию.

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