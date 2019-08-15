Как российские пользователи интернета отреагировали на жесткую посадку самолета А321

15 августа самолет «Уральских авиалиний» А321 совершил аварийную посадку в Жуковском. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало попадание птиц в двигатель самолета. Благодаря точным и профессиональным действиям летчиков удалось избежать авиакатастрофы. Пилоты посадили лайнер с полными баками на кукурузное поле.

В состав экипажа вошли командир корабля Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина во главе с Дмитрием Ивлицким.

Пользователи Рунета благодарят команду, сумевшую в критической ситуации посадить летательный аппарат и спасти людей. Вот комментарии, оставленные на страницах героев в соцсетях.

Елена Остроумова:

— Дамир, вы с ребятами настоящие герои! Вы не только спасли жизни сотен пассажиров, но и подарили нам веру в чудеса, да и что скрывать, такие критические моменты объединяют людей, и мир становится чуточку добрее. Нам всем этого не хватает. Спасибо за чудо и что смогли мобилизовать внутренние ресурсы в экстренной ситуации!

Карина Островская:

— Молодцы! Слава Богу, все обошлось благодаря Вам! Когда узнала число пассажиров - жутко стало, вспомнила ужасную катастрофу над Синайским полуостровом. Еще раз cпасибо Вам! Побольше бы таких пилотов!

Елена Николаевна:

— Низкий Вам поклон! Вы огромный умница, честь и хвала. Только представьте себе, Вы спасли 300 чьих-то детей. Дай Бог Вам и всей Вашей семье здоровья и долгих лет жизни. На таких, как Вы, держится этот свет. Вы, второй пилот, все члены экипажа - герои! Браво!

Noir Belmont:

— Вы спасли людям жизни... Безграничное Вам уважение.

Юлия Юлия:

— До слез! Вы умница! Весь экипаж профессионалы! Гордость за Вас. Столько пережили, все молодые, дай Бог здоровья, счастья Вам, всему экипажу и Вашим близким!

Елена Шичкова:

— Дорогой Дамир, Георгий и все члены экипажа, спасибо вам! Вы совершили невероятное чудо! Браво Российской школе гражданской авиации! Низкий вам всем поклон за спасенные жизни! Вы – настоящие герои!

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