Как российские пользователи интернета отреагировали на жесткую посадку самолета А321
15 августа самолет «Уральских авиалиний» А321 совершил аварийную посадку в Жуковском. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало попадание птиц в двигатель самолета. Благодаря точным и профессиональным действиям летчиков удалось избежать авиакатастрофы. Пилоты посадили лайнер с полными баками на кукурузное поле.
В состав экипажа вошли командир корабля Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина во главе с Дмитрием Ивлицким.
Пользователи Рунета благодарят команду, сумевшую в критической ситуации посадить летательный аппарат и спасти людей. Вот комментарии, оставленные на страницах героев в соцсетях.
Елена Остроумова:
— Дамир, вы с ребятами настоящие герои! Вы не только спасли жизни сотен пассажиров, но и подарили нам веру в чудеса, да и что скрывать, такие критические моменты объединяют людей, и мир становится чуточку добрее. Нам всем этого не хватает. Спасибо за чудо и что смогли мобилизовать внутренние ресурсы в экстренной ситуации!
Карина Островская:
— Молодцы! Слава Богу, все обошлось благодаря Вам! Когда узнала число пассажиров - жутко стало, вспомнила ужасную катастрофу над Синайским полуостровом. Еще раз cпасибо Вам! Побольше бы таких пилотов!
Елена Николаевна:
— Низкий Вам поклон! Вы огромный умница, честь и хвала. Только представьте себе, Вы спасли 300 чьих-то детей. Дай Бог Вам и всей Вашей семье здоровья и долгих лет жизни. На таких, как Вы, держится этот свет. Вы, второй пилот, все члены экипажа - герои! Браво!
Noir Belmont:
— Вы спасли людям жизни... Безграничное Вам уважение.
Юлия Юлия:
— До слез! Вы умница! Весь экипаж профессионалы! Гордость за Вас. Столько пережили, все молодые, дай Бог здоровья, счастья Вам, всему экипажу и Вашим близким!
Елена Шичкова:
— Дорогой Дамир, Георгий и все члены экипажа, спасибо вам! Вы совершили невероятное чудо! Браво Российской школе гражданской авиации! Низкий вам всем поклон за спасенные жизни! Вы – настоящие герои!
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