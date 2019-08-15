Геройский поступок: кому из российских летчиков удалось избежать авиакатастроф

Жесткая посадка самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Подмосковье утром 15 августа на кукурузном поле рядом с аэропортом «Жуковский» показала, что очень многое зависит от мастерства пилотов. «Вечерняя Москва» вспоминает российских гражданских летчиков, сумевших в аварийной ситуации безопасно посадить самолеты так, что пассажиры и экипаж не пострадали.

Уфа, 2018 год

Командир экипажа Юрий Хорьговский и второй пилот Владимир Павленко сохранили жизни 202 пассажиров.

22 августа 2018 года. Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings летел из Уфы в Сочи. После взлета у самолета на высоте 200 метров загорелся левый двигатель. Пилоты тут же запросили посадку в аэропорту вылета. Через несколько минут лайнер совершил аварийную посадку.

Экипаж самолета авиакомпании Red Wings, который успешно посадил лайнер с горящим двигателем в Уфе, представят к государственным наградам.



Доминикана, 2016 год

Командир экипажа Константин Парикожа и второй пилот Игорь Кравцов спасли жизни 355 пассажиров, из них 25 детей и 20 членов экипажа.

11 февраля 2016 года. Во время взлета из аэропорта Пунта-Кана (Доминикана) в Москву у «Боинга-777» компании «Оренбургские авиалинии» через 15 минут вспыхнул один из двигателей. Пилоты запросили разрешение вернуться в порт вылета и начали сбрасывать топливо: в баках лайнера было 80 тонн легковоспламеняющегося авиационного керосина.

Сделав круг, самолет зашел на экстренную посадку. В момент касания земли из-за чрезмерной нагрузки загоралась передняя стойка шасси. На полосе российский «Боинг-777» уже ждали спасатели: в считанные минуты потушили шасси, людей эвакуировали по надувным трапам. Никто не пострадал.

Командир экипажа с 15-летним стажем работы Константин Парикожа сделал то, что все пилоты обычно отрабатывают на авиатренажерах: посадил лайнер на одном двигателе.

«Боинг-777» — самый крупный в мире двухмоторный реактивный пассажирский самолет.

Республика Коми, 2010 год

Командир судна Евгений Новоселов и второй пилот Андрей Ломанов сохранили жизни 72 пассажиров и 9 членов экипажа.

7 сентября 2010 года. Республика Коми. Аварийное приземление пассажирского самолета Ту-154 авиакомпании «АЛРОСА» на непригодной для посадки военной полосе в поселке Ижма.

Самолет направлялся по маршруту Полярный (город Удачный, Якутия) — Домодедово (Москва).

Через 3,5 часа после взлета на его борту произошла полная потеря электропитания, отключились бортовые навигационные системы. Электропривод топливных насосов также отключился, что сделало невозможным долететь до аэропорта назначения или пригодного запасного аэродрома.

Из-за отказа электроники самолет летел на топливе из расходного бака, которого хватает только на полчаса.

— За 17 лет работы пилотом не было случая, когда в самолете полностью отказала вся электроника. В этом смысле чудовищный, но уникальный случай, — признался второй пилот Андрей Ломанов, который в момент посадки находился за штурвалом.

После отказа электроники самолет вели по линейным ориентирам — дорогам, рекам.

Летчикам удавалось держать крен с помощью пластикового стаканчика с водой.

Полосу в Ижме, на которую удалось посадить самолет, пилоты увидели случайно.

— Мы летели на другую площадку — готовиться к снижению и аварийной посадке. Судьба или удача, или Бог нам преподнес вот такой сюрприз в виде бетонной полосы, — сказал Ломанов.

По словам пилотов, в самолете отсутствовала не только внешняя, но и внутренняя связь, и команды пассажирам бортпроводники «отдавали голосом».

— Посадка была такая мягкая, как будто сели во Внукове, — сказал Евгений Новоселов.

Летчиков наградили государственными наградами.

Санкт-Петербург, 1963 год

Пилоты Виктор Мостовой и Василий Чеченов спасли 45 пассажиров и 7 членов экипажа, посадив самолет в реку Неву.

21 августа 1963 года, Ту-124, «Аэрофлот», рейс Таллин — Москва. На новеньком Ту-124 при вылете из Таллина заклинило переднюю стойку шасси. Возвращаться в Таллин не разрешили из-за тумана. Дали приказ выработать топливо и сажать самолет в Пулкове на аварийную грунтовую полосу.

Командир Виктор Мостовой кружил вокруг города, пока горючего не осталось ровно столько, чтобы долететь до аэропорта. Внезапно заглох двигатель. Нет горючего, хотя приборы показывали, что есть. С земли разрешают прямой пролет над городом к аэродрому. Над Адмиралтейством заглох второй двигатель.

— Командир, только Нева спасет нас! — крикнул Мостовому второй пилот Василий Чеченов. Он служил в морской военной авиации и часто сажал самолеты на воду в шторм. Чеченов не допустил ни его заныривания в воду, ни удара хвостовой частью фюзеляжа по воде.

Самолет пронесся в нескольких метрах над строившимся мостом Александра Невского (рабочие попрыгали в воду) и сел между Большеохтинским и Финляндским мостами напротив Александро-Невской лавры (на левом берегу) и улицы Таллинской (на правом берегу Невы). Ширина реки в этом месте — около 400 метров. Проходивший в тот момент паровой буксир оттянул самолет к правому берегу Невы.

С момента, как заглох второй двигатель, до приводнения на Неву прошло 14 секунд. Пассажиры и экипаж живыми сошли с самолета на берег. Пилоты представлены к наградам.

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