Пилот аварийного А321 принес извинения пассажирам

Командир самолета А321 Дамир Юсупов выразил сожаление по поводу того, что не сумел доставить людей до места назначения. Об этом он сказал в пятницу, 16 августа, в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

По словам пилота, он чувствует вину за то, что лайнер не приземлился в Симферополе как планировалось.

— Хочу пожелать всем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и не бояться летать, — цитирует летчика ТАСС.

Напомним, что 15 августа лайнер А321 совершил жесткую посадку в подмосковном Жуковском после того, как на взлете в двигатель попала чайка. Юсупов совместно с другим пилотом приземлили самолет в ближайшем кукурузном поле, что позволило избежать катастрофы и было признанно единственно верным решением в условиях ЧП. В результате аварийной посадки пострадали, согласно последним данным, 76 человек. Среди них — 19 детей. В основном у них ушибы и ссадины. Всего на борту было 226 человек.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев похвалил слаженную работу членов экипажа и заявил, что их профессионализм позволил предотвратить катастрофу. Представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал пилотов героями.

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