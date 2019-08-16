Евгений Тишковец: Более 5 тысяч столкновений самолетов с птицами происходит за год
Международная организация гражданской авиации ежегодно регистрирует порядка 5400 столкновений самолетов с птицами. Такую статистику в комментарии «Российской газете» привел главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В военной истребительной авиации он занимался вопросами орнитологического обеспечения боевых полетов.
Он рассказал, что за последние 25 лет из-за столкновения с птицами пострадали более 160 самолетов. В результате подобных авиапроисшествий погибли более 200 человек.
В 12 процентах случаев птицы врезаются в кабину самолета, в 45 процентах — попадают в двигатель, что несет самую большую опасность. Это может привести к деформации лопаток на различных ступенях компрессора, что выводит двигатель из строя.
Напомним, что 15 августа, самолет, вылетевший из Москвы в Симферополь, вынужден был совершить жесткую посадку на кукурузном поле через несколько минут после взлета.
Пилотам удалось успешно посадить самолет, никто из находившихся на борту не погиб. Они будут представлены к госнаградам.
Депутат Денис Четырбок также считает, что капитан воздушного судна Дамир Юсупов достоин того, чтобы в честь него назвали улицу или мост в Санкт-Петербурге. Именно в этом городе он получил летное образование, передает Nation News.
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