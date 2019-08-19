Названы главные претенденты на «Оскар-2020»
Опубликован список потенциальных претендентов на премию «Оскар-2020».
Хоакин Феникс считается основным кандидатом на победу в номинации «Лучший актер». Он сыграл главную роль в фильме «Джокер», дебютный показ которого состоится в Венеции в конце августа. Это тот редкий случай, когда лента, основанная на комиксах, становится участником кинофестиваля.
По подсчетам букмекеров, Феникс станет обладателем премии с вероятностью 30,7 процента. Шансы Тома Хэнкса («Прекрасный день по соседству») получить «Оскар» оцениваются один к четырем. Также среди претендентов Тэрон Эгертон («Рокетмен») и Антонио Бандерас («Боль и слава»), передает портал NME.
В категории «Лучший фильм» возможными лауреатами называются «Брачная история» Ноа Баумбака и «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.
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