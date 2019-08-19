Аналитик рассказал, до какой отметки может опуститься курс рубля
Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов в комментарии RNS рассказал, до какой отметки может опуститься рубль.
19 августа курс доллара превысил 67 рублей впервые с середины февраля 2019 года. Курс евро также вырос и составил 74,37 рубля.
Эксперт полагает, что умеренное снижение курса российской валюты продолжится, а курс доллара может дойти до 68 рублей.
— Однако 70 рублей за доллар мы все же не ждем: рубль еще будет какое-то время ослабляться, но потом должна быть коррекция в сторону укрепления, — пояснил Суверов.
Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается снижение привлекательности валют стран с развивающимися рынками. Произошло это из-за локального события — в Аргентине наблюдается резкий обвал песо, страна находится на грани дефолта.
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