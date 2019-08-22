«Россия не торгует своими территориями»: депутат Госдумы о словах Зеленского про Крым

В Госдуме РФ сочли оскорбительным и абсурдным предложение президента Украины Владимира Зеленского восстановить членство России в «Большой восьмерке» (G8) в обмен на возвращение Крыма. Такое мнение выразил в четверг, 22 августа, депутат нижней палаты Федерального Собрания от крымского региона Константин Бахарев.

Ранее украинский лидер заявил в личном микроблоге, что Москва вернется в G8 только после «возвращения» Крыма, «прекращения конфликта» в Донбассе и освобождения украинских моряков.

В свою очередь российский парламентарий отметил, что Россия «не торгует своими гражданами и территориями».

— Само предположение, что Россия может обменять более двух миллионов жителей Крыма на членство в какой-то международной структуре, мне представляется абсурдным и оскорбительным, — подчеркнул Бахарев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что российский статус Крыма не обсуждается и тем более не является предметом для торговли. Если же Зеленский не может этого осознать, то это его проблемы, сказал депутат.

Ранее о целесообразности возвращения РФ в G7 говорил президент США Дональд Трамп. Позже СМИ сообщили, что французский лидер Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.

Напомним, что формат G8 перестал существовать в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Тогда другие участники объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались сотрудничать с Москвой, после чего инициировали саммит G7.

В 2018 году президент страны Владимир Путин отмечал, что Москва из G8 не выходила. При этом исключение государства из состава «восьмерки» произошло еще и в связи с санкциями со стороны США и стран Евросоюза после событий 2014 года. Тогда Крым стал российским регионом после референдума, причем за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова.

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