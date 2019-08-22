Эксперт назвала три фактора поддержки рубля в августе
Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова назвала три фактора, которые поддерживают курс российской валюты.
Первый — это нефть. Саудовская Аравия намерена снизить экспорт черного золота, что может привести к увеличению цен.
Второй фактор — это относительно спокойный внешний фон и отсутствие новых санкционных угроз, что поможет российской валюте сохранить позиции и наступление налогового периода в России. В это время экспортеры продают валютную выручку и покупают рубли, чтобы погасить налоговые обязательства.
Таким образом, по мнению Анны Бодровой, к концу августа российская валюта сохранит прежние значения по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты составит 65–67,50 рубля, евровалюты — в границах 72,50–74,50 рубля, передает «Российская газета».
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