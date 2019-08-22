Минпросвещения прокомментировало идею ввести в школах уроки киберспорта
В Министерстве просвещения РФ отреагировали на идею ввести в школьную программу занятия по киберcпорту. В ведомстве заявили, что это может переутомить учеников.
— Школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся, — приводит сообщение пресс-службы Минпросвещения ТАСС.
Тем не менее в ведомстве уточнили, что геймификация — тенденция, которая может быть применима в образовательных учреждениях как в России, так и за рубежом.
Напомним, что Институт развития интернета направил министру просвещения Ольге Васильевой предложение внедрить в систему школьного образования факультативные классы по киберспорту. Авторы письма заявили, что такая инициатива поможет школе приобщиться к интернет-приоритетам молодежи и повысит ее интерес к обучению.
Идею поддержал интернет-эксперт Андрей Яблонских, назвав ее «неплохим решением». Он отметил, что факультативы дадут возможность научить ребят «чему-то большему, чем простому «рубилову». Также свое одобрение высказал депутат Борис Чернышов. Он считает, что школа должна соответствовать запросам современного общества.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Здравый смысл в нокауте
Колонка обозревателя «ВМ» Оксаны Крученко:
Слышали новость? В школах хотят ввести занятия по киберспорту. К счастью, факультативно (далее...)