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Проект объединит людей, неравнодушных к истории и культуре страны

Мария Кафанова
• 14:31 • 26 августа 2019
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Фото: http://volunteer.voopik.ru/

Просветительский проект «Школа волонтеров наследия» скоро стартует в столице.

Цель проекта — объединить людей, которым интересны история и архитектура родной страны; рассказать гражданам, как сохраняется культурное наследие России.

Программа «Школы» включает теоретическую и практическую части. В первой эксперты раскроют основы сохранения исторических объектов, правовые и юридические аспекты работы с памятниками, которые сегодня носят охранный статус или, напротив, не включены в объекты культурного наследия.

Кроме того, участникам проекта расскажут о мерах обеспечения безопасности при работе с историческими объектами.

— Практическая часть разбивается на три занятия в подготовленных, оборудованных мастерских, — поясняет председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов. Первым регионом России, где открылась «Школа волонтеров наследия», стала Псковская область, а именно город Печоры. Здесь в конце августа проект завершится, затем эстафету примет Москва, за ней — Санкт-Петербург, Казань и Крым.

По словам Артема Демидова, сейчас разрабатывается график работы школы. Планируется, что до конца этого года ее слушателями станут 1,5 тысячи человек из разных регионов.

Стать участником «Школы волонтеров наследия» может любой желающий, достигший совершеннолетия. При этом лекции и практические занятия в рамках проекта проходят бесплатно. Обучение проходит в группах по 30 человек и длится от двух недель до месяца. По окончании обучения выпускники получат специальные сертификаты.

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