Опубликованная фотография заставила многих поверить, что Стив Джобс жив
Пользователь одного из американских новостных сайтов 25 августа опубликовал фото, на котором запечатлен мужчина, чрезвычайно похожий на покойного сооснователя корпорации Apple Стива Джобса. Многих так потряс обнародованный снимок, что некоторые даже перестали считать внешнюю схожесть совпадением.
Автор поста пишет, что фотография была сделана на одной из улиц в Египте. Данный факт также подлил масла в огонь обсуждения снимка. Пользователи вспомнили, что отец Джобса был выходцем из арабских стран, поэтому факт нахождения «предпринимателя» там неудивителен.
Кроме того, мужчина на фото сидит босиком. За сооснователем корпорации Apple также водилась такая привычка.
Steve Jobs hiding in Egypt after faking his death from r/pics
«Я знаю, что это задумывалось как шутка, но, блин, этот парень слишком похож на Стива Джобса, чтобы это было просто совпадением», — пишет в комментариях один из пользователей сайта Reddit.
Стоит отметить, что на внешнюю схожесть «клюнули» не все. Многие подписчики отнеслись к снимку и его обсуждению крайне критически.
Напомним, что Джобс скончался 5 октября 2011 года.
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