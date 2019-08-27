Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с билетами на концерт Metallica
Сотрудники ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств мошенническим путем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
В полицию поступило заявление от 31-летнего жителя столицы. Он сообщил, что на Пятницкой улице передал в качестве предоплаты малознакомому гражданину денежные средства за билеты на концерт известной музыкальной группы Metallica. Через два дня неизвестный должен был передать билеты, однако он перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 60 тысяч рублей.
Полицейские задержали 41-летнего подозреваемого. Мужчина распорядился денежными средствами по своему усмотрению. В его отношении избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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