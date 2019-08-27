Вопросы безопасности детей перед началом учебного года обсудили в МЖД
На совещании в Управлении Московской железной дороги (МЖД) главной темой обсуждения стал вопрос безопасности детей перед началом нового учебного года. Об этом стало известно 27 августа.
Отмечается, что в совещании участие приняли не только железнодорожники, но и представители органов власти Москвы и Московской области, сотрудники прокуратуры следственного комитета и полиции.
Также во время встречи обсуждался вопрос о повышении родительской ответственности за отсутствие должного контроля за детьми на железной дороге, мониторинге социальных сетей, блокировке распространяющих опасную для несовершеннолетних информацию сообществ и не только. Данная информация передается на официальном сайте РЖД.
Уточняется, что со 2 сентября по 2 октября на МЖД будет проходить специальная акция «Детская безопасность на железной дороге». В ее рамках специалисты будут читать детям соответствующие теме лекции в учебных заведениях, проведут рейды и разъяснительные беседы.
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