Показ фильма о глухом танцоре посетили около 70 москвичей с инвалидностью
Примерно 70 жителей столицы с инвалидностью по слуху посетили предпремьерный показ художественного фильма «Битва» российского производства. В картине рассказывается история глухого танцора. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Представители ведомства подчеркнули, что специально для зрителей с инвалидностью по слуху во время демонстрации картины на экране запустили титры.
По словам заместителя руководителя департамента Алексея Володина, такие фильмы сближают людей.
— Ведомство много внимания уделяет интеграции людей с инвалидностью, в том числе и в культурную жизнь столицы. Между людьми не должно существовать никаких барьеров, не должно быть стереотипов. У нас все люди равны, — передает слова Володина агентство городских новостей «Москва».
Добавим, что премьера драмы «Битва» запланирована на 29 августа.
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