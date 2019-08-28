Люди ищут разнообразие

Можно честно сказать, что увлекаться можно только чем-то хорошим. И, с моей точки зрения, японская культура вполне достойна и притягательна сама по себе. Она ведь пользуется популярностью не только в России, но и в Европе, и в Соединенных Штатах.

Простой человек часто осваивает чуждую культуру в основном через пищевой код. И хотя, конечно же, японская кухня не так хороша за пределами родной страны, тем не менее еще 50 лет назад никто не мог себе представить ситуацию, в которой поедание морских гадов стало бы нормальной практикой среди не только гурманов, но и большинства людей. Ни у нас, ни на Западе. Но потом оказалось, что японская кухня весьма полезна для здоровья.

Блюда, приготовленные без масла или с его минимальным количеством, а также максимально свежие, а зачастую и попросту сырые ингредиенты — все это оказало огромное влияние на привлечение к этой национальной еде большого количества едоков.

В целом японская культура продемонстрировала нам, что можно, в принципе, делать одни и те же вещи, но наоборот. Писать так же хорошо получается не только слева направо, но и справа налево. Не только строчками горизонтальными, но и вертикальными. Таким образом, японская культура представляет нам с вами многообразие всего мира и народов, его населяющих.

И лично мне это чрезвычайно близко и понятно, так как все разговоры о глобализации, которые ведутся сегодня среди представителей мирового сообщества, хоть и заключают в себе определенную долю истины, но в перспективе ведут к далеко не самым приятным вещам. Как нам прекрасно известно, любая вещь, доведенная до абсурда, сама становится таковой.

Некоторые нации выбрали свои собственные, уникальные пути к решению аналогичных проблем, которые не лучше и не хуже других Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Мир в его огромном многообразии представляет собой то место, в котором человечеству максимально интересно жить. И мне кажется, что люди, которые тянутся к изучению японского языка, танцев и других традиций, это каким-то образом чувствуют, даже если и не могут объяснить такими же красивыми словами, какими это способны рассказать специалисты. И, соответственно, вдохновившись подобными открытиями в своей жизни, начинают активно искать, как дальше можно разнообразить свою повседневность.

В определенной мере это самое настоящее проявление естественного человеческого любопытства. Кроме того, и это очень важный мировоззренческий момент, знакомство с настолько противоположной культурой демонстрирует людям относительность их собственной, одновременно предохраняя от различных и крайне неприятных проявлений ксенофобии и национализма в отрицательном понимании смысла этого слова.

Поэтому интерес к культуре других народов способен продемонстрировать, что не бывает простых и понятных объяснений вроде: у них все плохое, а у нас все самое хорошее. Просто некоторые нации выбрали свои собственные, уникальные пути к решению аналогичных проблем, которые не лучше и не хуже других. Все это учит людей крайне важному общечеловеческому качеству — терпимости к другим.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»