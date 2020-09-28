Илья Авербух дал совет влюбленным, как проверить свои чувства до брака

Фото: youtube.com / Центральное телевидение

Российский фигурист и продюсер Илья Авербух рассказал писательнице Татьяне Устиновой о том, почему развелся со своей женой и партнершей Ириной Лобачевой.

— Я стал выступать и кататься с Ириной Лобачевой, у нас появилась семья, мы стали жить вместе. Мы встречались почти два года, а потом приняли решение, что будем работать вместе. До того момента, пока мы не стали кататься, все было хорошо. Это только в теории кажется, что если еще и работать вместе, то будет полет, — объяснил Авербух.

По его словам, никакого полета не было, но конфликтные ситуации переносились из дома на лед, со льда — домой, это был круговорот, но оба были связаны желанием результата.

— Если вы хотите проверить свои отношения до брака, возьмите коньки, покатайтесь хотя бы полгода и тогда уже женитесь, — с улыбкой посоветовал Авербух.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Центральное телевидение».

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