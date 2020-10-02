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Пашаев подал заявление в полицию, чтобы установить заказчика нападения на него
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пашаев подал заявление в полицию, чтобы установить заказчика нападения на него

Юлия Ямпольская

Общество

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подал заявление в полицию с целью установить личности людей, которые на него напали. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в ТАСС.

Отмечается, что юрист не будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении нападавших.

— Я подал заявление в полицию с просьбой установить их личности. У меня его приняли в установленном законом порядке. Мне нужно установить, кто является заказчиком нападения, — уточнил Пашаев.

На адвоката Эльмана Пашаева совершили покушение в центре Москвы. У входа в здание телеканала «360» неизвестный облил юриста фекалиями. Также стало известно, что пострадавшему удалось установить личность одного из нападавших и подобрать документы, которые тот выронил.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим будет выплачено 800 тысяч рублей.

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