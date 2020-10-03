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Еще 2884 случая коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Еще 2884 случая коронавируса выявили в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Город

За последние 24 часа выявили еще 2884 случая коронавирусной инфекции в столице. Об этом в субботу, 3 октября, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в России за последние сутки выявили 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровело 5 563 человека.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин расширил список бесплатных лекарств для больных COVID-19. Если пациент будет находиться в среднетяжелом состоянии, его обеспечат антикоагулянтами. Это лекарства, которые препятствуют свертываемости крови и тромбозу. Больным начнут бесплатно выписывать лекарства «Дабигатрана этексилат», «Ривароксабан» и «Апиксабан».

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