Россиянам напомнили о правилах ношения медицинских масок

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Гражданам России напомнили о необходимости ношения защитных масок в общественных местах на фоне пандемии коронавирусной инфекции. О правилах использования масок рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко в субботу, 3 октября.

Отмечается, что любая маска — одноразовая, многоразовая, с респиратором или сделанная своими руками — является барьером, который в той или иной мере защищает нас от вирусов. Именно поэтому наличие маски всегда лучше, чем ее отсутствие.

— Медицинские маски надо постоянно менять, а после использования выбрасывать. Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием, — пояснил Бровко в радио Sputnik.

Он уточнил, что респираторы защищают лучше, но они больше нужны врачам, а не простым людям. Кроме того, эксперт отметил, что снятую один раз маску лучше убрать в отдельный карман или специальный пакет, а не носить на руке. Причина в том, что на нее попадает пыль и грязь с улицы. Также лучше не убирать снятую маску в сумку, где лежит много вещей — ключи, телефон и многое другое.

У многих людей возникает вопрос, какой стороной нужно надевать обычные медицинские маски. Как пояснил Бровко, стерильную сторону нужно прикладывать к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье введут фотоотчеты для проверки ношения масок в транспорте.

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