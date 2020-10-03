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Поклонники Королевой затравили любовницу Тарзана в социальных сетях
Фото: instagram.com/koroleva__star

Поклонники Королевой затравили любовницу Тарзана в социальных сетях

Оксана Васильева

Звезды

Подписчики 47-летней певицы Наташи Королевой устроили травлю в социальных сетях девушки, с которой артистке изменил ее муж Тарзан.

Поклонники Королевой оставляют множество негативных комментариев Анастасии Шульженко — девушке, с которой, по слухам, у Тарзана был роман: девушку называют «общественным туалетом» и «позорищем». Шульженко на комментарии никак не реагирует.

Как ранее писал «Царьград», Тарзан привел Шульженко к себе домой во время отсутствия жены, после чего Королева не досчиталась ювелирных украшений — так и стало известно о скандальной связи мужа. После этого инцидента Тарзан записал видео, в котором признался в случившемся и заявил, что его «опоили», чтобы склонить к измене. В видео Тарзан нелестно отзывался о своей любовнице и обвинял ее в краже украшений.

Как писал «360», Шульженко в долгу не осталась и с издевкой прокомментировала признание Тарзана в измене.

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