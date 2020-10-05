Уголовное дело возбудили после падения самолета под Пензой
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета, в результате которого погиб пилот воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ в своем аккаунте в Instagram в понедельник, 5 октября.
— Возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета «Вираж-В1», в результате которого погиб пилот, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что будут проверены все версии случившегося, в частности о технической неисправности самолета и действиях пилота.
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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета «Вираж-В1», в результате которого погиб пилот. Приволжским следственным управлением на транспорте СК России после проведения комплекса проверочных мероприятий по факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области, в результате которого погиб человек, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствием установлено, что в 13.23 (мск) 04.10.2020 в 3 км северо-западнее села Столыпино Никольского района Пензенской области в лесном массиве совершил падение легкомоторный самолет «Вираж-В1» RA-0376A. Самолётом управлял 53-летний житель Краснодарского края, он погиб. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, выясняют все обстоятельства происшествия, на месте происшествия работали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Следователями будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолёта и действиях пилота. Только после проведения всего комплекса следственных и процессуальных действий можно будет сделать выводы о причинах этого происшествия, а также виновности тех или иных лиц. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. #СКРФ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #ПСУТ #ПФО #Пенза
Публикация от Приволжское СУТ СК РФ 🇷🇺🚄⛴✈🛂 (@psut.sledcom)
Ранее сообщалось, что 4 октября пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Пензенской области. Известно, что мужчина выполнял обработку полей.
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