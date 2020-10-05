Уголовное дело возбудили после падения самолета под Пензой

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета, в результате которого погиб пилот воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ в своем аккаунте в Instagram в понедельник, 5 октября.

— Возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета «Вираж-В1», в результате которого погиб пилот, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что будут проверены все версии случившегося, в частности о технической неисправности самолета и действиях пилота.

Ранее сообщалось, что 4 октября пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Пензенской области. Известно, что мужчина выполнял обработку полей.

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