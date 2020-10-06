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СК проверит слова Пашаева о сотрудниках МВД
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК проверит слова Пашаева о сотрудниках МВД

Юлия Ямпольская

Общество

Бизнесмен Анзор Псуноков попросил Следственный комитет проверить слова экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева о сотрудниках МВД. Соответствующий документ он отправил на имя руководителя Главного следственного управления СК в столице Андрея Стрижова.

По мнению Псунокова, Пашаев «обличал» сотрудников МВД в целях избежания уголовного преследования. Однако юрист отметил, что предприниматель мстит ему, потому что жену бизнесмена привлекли по заявлению Пашаева к делу о мошенничестве, передают «Известия».

— Его фантазия безгранична, — отметил экс-адвокат актера.

Стало известно, что в 2017 году Псуноков обвинил Пашаева в мошенничестве. На данный момент уголовное дело находится в производстве ОМВД России.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим будет выплачено 800 тысяч рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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СК РоссииадвокатЭльман Пашаев
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