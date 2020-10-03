Адвокат Пашаев прокомментировал ситуацию с поддельной справкой в деле Ефремова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев не знал, что справка гражданской супруги погибшего в ДТП Сергея Захарова была поддельной. Об этом заявил сам Пашаев в субботу, 3 октября.

Пашаев уточнил, что ему ничего неизвестно об истории с подделкой справки. По его словам, подделавший справку правоохранитель должен понести наказание. Свою причастность к этому случаю он опроверг.

— Ко мне настолько было повышенное внимание, ничего нельзя было делать. Даже со свидетелями не разговаривал, не готовил, потому что знал, что ищут любой повод против меня, — цитирует Пашаева ТАСС.

Экс-защитник Ефремова добавил, что никогда не вмешивался в дела с потерпевшими, но просил других лиц действовать по закону.

Ранее сообщалось, что сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел из-за того, что он выписал поддельную справку. В документе говорилось, что гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова, сдавала ему койко-место. На одном из заседаний суда по делу Ефремова его адвокат Эльман Пашаев зачитал выжимку из этой справки. Сама же Стерхова утверждает, что являлась гражданской супругой погибшего, на основании чего требует признать ее потерпевшей.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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