Уволен полицейский, который выписал поддельную справку в деле Ефремова

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел из-за того, что он выписал поддельную справку. В документе говорилось, что гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова, сдавала ему койко-место. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Отмечается, что сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Московской области провели проверку по факту выдачи участковым уполномоченным полиции Котельниковского отдела полиции справки с несоответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло 8 июня на Садовом кольце города Москвы. По результатам проверки полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что на одном из заседаний суда по делу Ефремова его адвокат Эльман Пашаев зачитал выжимку из справки участкового о том, что погибшему Сергею Захарову Ирина Стерхова сдавала койко-место в своей квартире в Московской области. Сама же Стерхова утверждает, что являлась гражданской супругой погибшего, на основании чего требует признать ее потерпевшей.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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