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Дело Ефремова направили в Мосгорсуд на рассмотрение апелляций
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Дело Ефремова направили в Мосгорсуд на рассмотрение апелляций

Евгения Звощик

Общество

Пресненский суд Москвы направил дело российского актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре столицы, в Мосгорсуд. Об этом сообщили в Пресненском суде во вторник, 6 октября.

Дата заседания в Мосгорсуде пока неизвестна, передает РИА Новости.

Напомним, Мосгорсуду предстоит рассмотреть сразу несколько жалоб на приговор. Известно о двух апелляциях, составленных самим Ефремовым. Также сообщалось о жалобах, раздельно поданных его новыми адвокатами — Владимиром Васильевым и Петром Хархориным. Помимо этого, приговор суда обжаловали гражданская жена погибшего в аварии курьера и компания, которой принадлежала его машина.

Также апелляции подавали Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, которые представляли интересы Ефремова ранее. Тем не менее артист попросил суд проигнорировать данные документы, поскольку отказался от услуг указанных юристов.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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