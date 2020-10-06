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Премьер-министр Киргизии Боронов подал в отставку
Фото: facebook.com/okmot.kg

Премьер-министр Киргизии Боронов подал в отставку

Кирилл Николаев

В мире

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом во вторник, 6 октября, сообщило агентство 24.kg.

Отмечается, что Боронов подал заявление об уходе на имя президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни. Ранения получили также 190 правоохранителей.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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