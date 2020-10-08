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В МВД сообщили подробности дела о «минировании» объектов в Омске
Фото: depositphotos.com

В МВД сообщили подробности дела о «минировании» объектов в Омске

Евгения Звощик

Общество

Сообщения о «минировании» объектов в Омске, из-за чего 20 августа там якобы не смог приземлиться самолет с блогером Алексеем Навальным, отправили при помощи серверов в Германии. Об этом говорится в сообщении Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу в четверг, 8 октября.

Отмечается, что по факту ложного сообщения о минировании местных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, аэропорта было возбуждено уголовное дело. Указанные места были проверены, и правоохранители не нашли там предметов, представляющих опасность для граждан. В МВД пояснили, что проверки не повлияли на работу учреждений, кроме временной эвакуации сотрудников и посетителей.

Добавляется, что анонимное сообщение о «минировании» отправили с помощью почтового сервиса, предоставляющего бесплатные услуги временной электронной почты.

Кроме того, в МВД уточнили, что служители закона опросили более 230 человек, которые контактировали с Алексеем Навальным в Томске или были свидетелями его передвижений, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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