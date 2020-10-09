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Песков: Рост заболеваемости коронавирусом в РФ потребует новых действий
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Песков: Рост заболеваемости коронавирусом в РФ потребует новых действий

Вероника Кузьминова

Здоровье

При росте числа инфицированных в стране могут потребоваться новые действия и решения от федерального штаба. Об этом сообщили в Кремле в пятницу, 9 октября.

— Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов, — цитирует Пескова РИА Новости.

Там уточнили, что о содержании новых мер говорить преждевременно.

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян соблюдать санитарные правила. Также Путин выразил надежду на то, что в середине октября будет зарегистрирована еще одна отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. В Москве заявили, что жесткие ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции не потребуются, если горожане будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

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