В Минобороны Армении сообщили о смерти 28 военнослужащих в ходе боев в Карабахе

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Министерство обороны Армении сообщило о гибели еще 28 военнослужащих армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в ходе боев с азербайджанскими военными. Об этом стало известно в субботу, 10 октября.

Таким образом общее число погибших с карабахской стороны с начала эскалации данного конфликта превысило 400 человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана, прошедших в Москве, была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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