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Защитную маску можно купить в автобусах Подмосковья за пять рублей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Защитную маску можно купить в автобусах Подмосковья за пять рублей

Оксана Васильева

Общество

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова сообщила, что в автобусах региона пассажиры смогут приобрести защитную маску за 5 рублей, а расплатиться за покупку можно как наличными, так и по карте «Стрелка», пишет «Радио 1».

— Это позволило снизить число нарушений на 80 процентов, — сказала Кротова.

Она отметила, что наличие масок у пассажиров проверяют тысячи контролеров-добровольцев, среди которых есть и общественные активисты. Также в салонах автобусов транслируются ролики, объясняющие важность соблюдения масочного режима.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что жители Москвы редко соблюдают масочный режим, поэтому одним из действенных методов предотвращения распространения коронавируса будет увеличение штрафов за его несоблюдение, передает сайт argumenti.ru.

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транспортПодмосковьемедицинская маска
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