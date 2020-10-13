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Парламент Киргизии утвердил введение режима ЧП в Бишкеке
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Парламент Киргизии утвердил введение режима ЧП в Бишкеке

Кирилл Николаев

В мире

Депутаты парламента Киргизии во вторник, 13 октября, одобрили решение президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает ТАСС.

Жээнбеков ввел режим ЧП в Бишкеке 12 октября. В городе действует комендантский час с 22:00 до 5:00 по местному времени.

Данный режим продлится до 19 октября.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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