Пушков назвал главную цель ультиматума Тихановской

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Ультиматум бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в адрес белорусских властей направлен на то, чтобы побудить Европу к жестким мерам в отношении белорусского лидера. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, на первый взгляд ультиматум Тихановской выглядит как жест отчаяния или пи-ар акция.

— Ясно, что Лукашенко не уйдет, а оппозиция не в том положении, чтобы ставить ультиматумы. Но главная цель такого шага — добиться обострения и побудить Европу к жестким мерам в отношении Лукашенко, — заявил Пушков.

На первый взгляд ультиматум Тихановской выглядит как жест отчаяния или пи-ар акция: ясно, что Лукашенко не уйдёт, а оппозиция не в том положении, чтобы ставить ультиматумы. Но главная цель такого шага - добиться обострения и побудить Европу к жёстким мерам в отношении Лукашенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 13, 2020

Ранее Тихановская выдвинула три требования к действующей власти Белоруссии: Лукашенко должен уйти в отставку, насилие на улицах должно полностью прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены. По ее словам, на выполнение условий у руководства республики есть 13 дней. В противном случае на всех предприятиях Белоруссии начнутся забастовки.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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