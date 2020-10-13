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«Изжили себя»: две площадки телепроекта «Дом-2» закроют
Фото: pixabay.com

«Изжили себя»: две площадки телепроекта «Дом-2» закроют

Юлия Захарова

Звезды

Площадку телешоу «Дом-2. Остров любви», расположенную на Сейшелах, закроют из-за нерентабельности. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили источники издания «Стархит».

— Там просто нечего стало снимать, нет интересных сюжетов. Ребята изжили себя, наскучили, они уже ни ссорятся, ни мирятся. Ровным счетом ничего не происходит и не меняется, — отметил собеседник.

Он добавил, что многие участники провели на островах большую часть года из-за коронавируса, вернуться домой они не могли из-за приостановки авиасообщения. Однако усталость и желание оказаться дома сподвигли ряд молодых людей на решительные меры — им пришлось лгать организаторам, чтобы оказаться за периметром и купить билеты на самолет за свой счет.

Когда все создатели шоу вернутся в Москву, они примут решение о составе новых выпусков. Многих придется уволить, части участников сократят заработную плату.

По данным источника, руководители шоу «Дом-2» подумывают провести ребрендинг основной площадки и заменить старых участников новыми.

— «Старичков» пора заменить «свежей кровью», а то те слишком засиделись на бревнах, — добавил источник.

Позднее телеканал, на котором выходит шоу, подтвердил закрытие двух проектов.

— Мы приняли решение закрыть проекты «Спаси свою любовь» и «Остров любви» с тем, чтобы повысить событийность главного выпуска дня, — заявили в пресс-службе.

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