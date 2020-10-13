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Герой «Холостяка» рассказал об отношениях с победительницей шоу
Фото: instagram.com/dr.krivorotov/

Герой «Холостяка» рассказал об отношениях с победительницей шоу

Татьяна Плотникова

Звезды

Стоматолог Антон Криворотов, который стал главным героем последнего сезона романтического телешоу «Холостяк», рассказал, как сложились его отношения с победительницей проекта Барбарой Пино после окончания съемок.

По словам Криворотова, несмотря на курсировавшие слухи о прошлой жизни Барбары в России, он «не верил прямым доказательствам, скриншотам, фотографиям», которые компрометировали девушку. Сам герой, по его утверждению, оставался до конца правдивым со своей избранницей.

Что касается обвинений со стороны Барбары в неверности Криворотова, мужчина напомнил, что выделял девушку с самого начало шоу. Холостяк утверждает, что выполнил все обещания, которые дал своей избраннице, причем договоренность была лишь одна: «быть партнерами, говорить только правду и строить отношения на искренности».

— Правда лишь то, что она действует с целью собственного пиара – именно поэтому с резкими комментариями в адрес наших отношений она вышла сразу следом после громкой новости про объявление имени нового героя шоу «Холостяк», — заявил Криворотов в интервью «Телепрограмме».

Ранее рэпер Тимур Юнусов, известный под творческим псевдонимом Тимати, прокомментировал сообщения об участии в новом сезоне шоу «Холостяк».

Читайте также: «Это наш генофонд»: Сябитова прокомментировала участие Тимати в шоу «Холостяк»

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