Соратник Бабарико сообщил подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО

Александр Лукашенко на встрече заявил, что хочет услышать каждого / Фото: president.gov.by

Белорусский политолог и соратник бывшего претендента на пост президента республики Виктора Бабарико Юрий Воскресенский рассказал подробности встречи лидера государства Александра Лукашенко с представителями оппозиции в СИЗО КГБ. Она состоялась в субботу, 10 октября.

— До последней секунды, до момента входа президента никто не знал, что произойдет. Когда президент вошел, он сказал, что триггером его визита в СИЗО — как сейчас это модно говорить — стала программа Марата Маркова «Ничего личного». После этого он решил бороться за каждого своего гражданина, поэтому собрал актив, находящийся в СИЗО КГБ, МВД, и пригласил их на беседу, — сообщил Воскресенский в эфире телеканала ОНТ.

Он отметил, в ходе этой встречи президент Белоруссии сказал, что хочет услышать каждого: их мнения и предложения, которые касаются дальнейшего развития республики.

Политолог добавил, что у них получился диалог с Лукашенко. Представители оппозиции говорили свободно все, что думают, в том числе на тему поправок в Конституцию, передает РИА Новости.

Белорусская оппозиция настаивает на проведении конституционной реформы, она неоднократно заявляла, что хочет возврата к конституции 1994 года, чтобы, в частности, ограничить количество президентских сроков в стране для одного человека.

Перечень участников встречи с Лукашенко официально не сообщался, но из сюжета, который был показан позже по телевидению, видно, что на ней присутствовали экс-председатель правления Белгазпромбанка, политтехнолог Виталий Шкляров, бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума координационного совета оппозиции Максим Знак и Лилия Власова и другие.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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