Свыше 30 тысяч жителей Франции заболели коронавирусом за сутки
Франция побила суточный рекорд по заболевшим — за последние 24 часа в стране выявили более 30 тысяч новых случаев инфекции. Об этом сообщило санитарное агентство страны Sante Publique.
За все время пандемии COVID-19 нашли у 809 тысяч человек. За сутки от коронавируса скончались 88 человек, за все время — 26 тысяч.
Французские больницы за неделю приняли 6,5 тысячи новых пациентов с инфекцией. Более тысячи попали в реанимационные отделения, передает РИА Новости.
В среду, 14 октября, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в нескольких регионах страны из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что более двух тысяч человек заболели коронавирусом в Израиле за сутки. В Нидерландах выявили рекордные 7833 случая за последние 24 часа.
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