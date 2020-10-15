Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Свыше 30 тысяч жителей Франции заболели коронавирусом за сутки
Фото: twitter.com/XHNews

Свыше 30 тысяч жителей Франции заболели коронавирусом за сутки

Вероника Кузьминова

Здоровье

Франция побила суточный рекорд по заболевшим — за последние 24 часа в стране выявили более 30 тысяч новых случаев инфекции. Об этом сообщило санитарное агентство страны Sante Publique.

За все время пандемии COVID-19 нашли у 809 тысяч человек. За сутки от коронавируса скончались 88 человек, за все время — 26 тысяч.

Французские больницы за неделю приняли 6,5 тысячи новых пациентов с инфекцией. Более тысячи попали в реанимационные отделения, передает РИА Новости.

В среду, 14 октября, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в нескольких регионах страны из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч человек заболели коронавирусом в Израиле за сутки. В Нидерландах выявили рекордные 7833 случая за последние 24 часа.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 1,6 тысячи заболевших зарегистрировали в Турции за сутки

Францияпандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Как сделать так, чтобы люди не голодали

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Людмила Гусева
Людмила Гусева

Переходим на электронные трудовые книжки

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Главное требование общества к Кремлю

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Все мнения
О проекте