Еще 54 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и Правительства Пермского края

За минувшие сутки в Москве скончались 54 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5850 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в четверг, 15 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры с 19 октября затронут более трех миллионов москвичей. В среду, 14 октября, Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики с первого по пятые классы вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения. Мэр Москвы заявил, что это вынужденная мера, так как заболеваемость среди учеников с 6 по 11 классы выше.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Мурашко: Реанимации в России заполнены на 10 процентов