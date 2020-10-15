Еще 54 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 54 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5850 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в четверг, 15 октября.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры с 19 октября затронут более трех миллионов москвичей. В среду, 14 октября, Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики с первого по пятые классы вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения. Мэр Москвы заявил, что это вынужденная мера, так как заболеваемость среди учеников с 6 по 11 классы выше.
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