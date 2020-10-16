Минская милиция допустила применение оружия для разгона протестующих

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В Минске милиция в крайних случаях может применить табельное оружие для подавления протестов, заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Он отметил, что стражи порядка уже открывали огонь, когда ситуация выходила из-под контроля и митингующие отказывались соблюдать закон, невзирая на требования внутренних органов сохранять спокойствие.

— Поэтому мы готовы, у нас достаточно и специальных средств и имеется табельное оружие на вооружении. Но применение оружия — это крайняя мера, если уже невозможно выполнить поставленную задачу другим способом, — подчеркнул правоохранитель в эфире ОНТ.

Кубраков добавил, что минские стражи порядка готовы пресекать любые противоправные действия.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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