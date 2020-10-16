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Ученики-льготники в Москве получат продуктовые наборы на время дистанционного обучения
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ученики-льготники в Москве получат продуктовые наборы на время дистанционного обучения

Кирилл Николаев

Город

Ученики, которые относятся к числу льготников (многодетные, малоимущие, дети-инвалиды и другие), на время дистанционного обучения получат продуктовые наборы. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для получения продуктового набора родителям школьника нужно обратиться к классному руководителю. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий льготу.

Кроме того, все занятия в кружках и секциях, в том числе в дистанционном формате, во дворцах и центрах творчества с 19 октября приостановлены на две недели.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как пройдет дистанционное обучение для московских школьников. Она также напомнила, что с 19 октября ученики с первого по пятый класс вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения.

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