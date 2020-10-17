Пятнадцать новых аппаратов УЗИ поступили в больницы Подмосковья

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила о поступлении 15 аппаратов для ультразвукового исследования в медицинские учреждения региона. Об этом сообщает «Радио 1».

По ее словам, это современное диагностическое оборудование позволит проводить на более высоком уровне ультразвуковые исследования и сделает их более доступными для жителей. Стригункова отметила, что благодаря техническим характеристикам новые аппараты обладают высоким качеством изображения.

Она уточнила, что оборудование поставлено в Видновскую, Дедовскую, Рошальскую, Мытищинскую и другие больницы и уже введено в работу.

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