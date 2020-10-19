Академик РАН предположил, когда начнется третья волна коронавируса

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Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев рассказал, что, по его оценкам, заболеваемость коронавирусом в стране пойдет на спад зимой, когда ударят морозы, а весной 2021 года начнется третья волна, но она будет менее интенсивной.

— Новая волна эпидемии идет, и темпы роста заболеваемости больше чем весной. Коронавирус, как все заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, привязан к сезону. Начинается сезон дождей, сырости, отопление включили не сразу после похолодания. К тому же надо учесть, что пребывание на карантине весной привело к определенному ослаблению организма и снижению иммунитета. Но думаю, как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный, — сказал он.

Профессор отметил, что для профилактики COVID-19 нужно носить маску. Ученый напомнил, что на воздушно-капельный путь передачи инфекции приходится около 90 процентов заражений, а контактное занесение инфекции обеспечивает только 7 процентов заражений.

Академик выступил против жестких ограничительных мер, отметив, что театры, магазина и кафе, которые могут обеспечить в здании должную вентиляцию и дезинфекцию, должны работать, сократив число посетителей. Следует усилить надзор над всеми заведениями. Пальцев призвал отказаться от массовых мероприятий и конференций.

По мнению ученого, неправильно «запирать граждан в четырех стенах» — они должны продолжать работать.

— За первые месяцы эпидемии здоровье населения и так ухудшилось. Появилось много людей с девиантным поведением, которые ведут себя неадекватно, возник спрос на различные препараты, которые снижают напряжение. Это косвенно свидетельствует о проблемах с психикой у населения, — отметил профессор в интервью «Парламентской газете».

Также он посоветовал россиянам следить за иммунитетом, уделяя внимание отдыху, сну и витаминам.

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