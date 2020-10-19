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Академик РАН предположил, когда начнется третья волна коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Академик РАН предположил, когда начнется третья волна коронавируса

Юлия Курганова

Здоровье

Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев рассказал, что, по его оценкам, заболеваемость коронавирусом в стране пойдет на спад зимой, когда ударят морозы, а весной 2021 года начнется третья волна, но она будет менее интенсивной.

— Новая волна эпидемии идет, и темпы роста заболеваемости больше чем весной. Коронавирус, как все заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, привязан к сезону. Начинается сезон дождей, сырости, отопление включили не сразу после похолодания. К тому же надо учесть, что пребывание на карантине весной привело к определенному ослаблению организма и снижению иммунитета. Но думаю, как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный, — сказал он.

Профессор отметил, что для профилактики COVID-19 нужно носить маску. Ученый напомнил, что на воздушно-капельный путь передачи инфекции приходится около 90 процентов заражений, а контактное занесение инфекции обеспечивает только 7 процентов заражений.

Академик выступил против жестких ограничительных мер, отметив, что театры, магазина и кафе, которые могут обеспечить в здании должную вентиляцию и дезинфекцию, должны работать, сократив число посетителей. Следует усилить надзор над всеми заведениями. Пальцев призвал отказаться от массовых мероприятий и конференций.

По мнению ученого, неправильно «запирать граждан в четырех стенах» — они должны продолжать работать.

— За первые месяцы эпидемии здоровье населения и так ухудшилось. Появилось много людей с девиантным поведением, которые ведут себя неадекватно, возник спрос на различные препараты, которые снижают напряжение. Это косвенно свидетельствует о проблемах с психикой у населения, — отметил профессор в интервью «Парламентской газете».

Также он посоветовал россиянам следить за иммунитетом, уделяя внимание отдыху, сну и витаминам.

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