Ученики старших классов столичных школ перешли на дистанционное обучение

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные школьники с 6 по 11 классы перешли с 19 октября на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19. А дети с 1 по 5 класс и студенты колледжей продолжают посещать занятия в очном формате.

Такое решение столичные власти приняли из-за того, что ученикам младших классов сложнее адаптироваться к дистанционным занятиям. Также родители не могут оставить их одних дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что опыт дистанционных занятий весной показал, что ученики старших классов с большей вероятностью могут заразиться COVID-19. Перевод этих классов на дистанционную форму уменьшит эпидемиологическую нагрузку на школы.

Дистанционное обучение 6-11 классов будет проходить до 1 ноября.

Среди прочего в целях минимизации контактов детей и учителей учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении столичного правительства, будут закрыты с 19 октября по 1 ноября.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как пройдет дистанционное обучение для московских школьников.

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