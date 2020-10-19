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За сутки в Москве госпитализировали 988 пациентов с коронавирусом
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За сутки в Москве госпитализировали 988 пациентов с коронавирусом

Виктория Родимкина

Город

В Москве за минувшие сутки госпитализировали 988 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале в понедельник, 19 октября.

Уточняется, что к аппарату искусственной вентиляции легких в больницах подключены 327 человек.

Ранее стало известно, что в столице за сутки выявили 5376 новых случаев коронавируса.

За сутки в Москве госпитализировали 988 пациентов с коронавирусомФото: Оперштаб

Среди новых случаев 45,2 процента составляют люди от 18 до 45 лет, 31,3 процента — от 46 до 65 лет, 9,5 процента — от 66 до 79 лет. Также известно, что 3,7 процента составляют граждане старше 80 лет, а 10,3 процента — дети.

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