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Коронавирус выявили у 5376 человек в Москве за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 5376 человек в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве за сутки выявили 5376 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил столичный оперативный штаб в Telegram-канале понедельник, 19 октября.

В России за сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее стало известно, что в Москве выздоровели после заражения ковидом уже свыше 275 тысяч человек.

Коронавирус выявили у 5376 человек в Москве за суткиФото: Оперштаб

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