Коронавирус выявили у 5376 человек в Москве за сутки
В Москве за сутки выявили 5376 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил столичный оперативный штаб в Telegram-канале понедельник, 19 октября.
В России за сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.
Ранее стало известно, что в Москве выздоровели после заражения ковидом уже свыше 275 тысяч человек.
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